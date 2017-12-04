Украина требует у перевозчика Чехии исправить карту со "спорным" Крымом

Посольство Украины в Чехии призвало руководству "Чешской железной дороги" исправить карту, где оккупированный Крым изображен как спорная территория.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, пишет Крым. Реалии.

"Крым не был обозначен как российский, а был заштрихован двумя цветами - как спорная территория. Но все равно мы считаем это неприемлемым. Крым должен обозначаться как территория Украины, и в поддержку этого есть международное право, где четко говорится, что Крым является территорией Украины", – подчеркнул посол.

По его словам, на этой неделе запланирована встреча с руководством фирмы-поставщика, автора напечатанной карты, на которой посол Украины будет обсуждать вопрос публикации подобных карт в Чехии.

Крупнейший в Чехии перевозчик "Чешские железные дороги" предложил местным поставщикам, профсоюзам и политикам дневник с картой ИГИЛ и Крымом в цветах соседней России.

Производитель, который напечатал карту с ошибками для Чешской железной дороги, заверил, что использовал официальную карту Европы, которая была опубликована на 2018 год в соответствии с картографическими правилами.

Ранее американское издание The New York Times опубликовало карту, на которой территория захваченного Крыма была изображена как "спорная" и окрашена в цвет флага РФ,