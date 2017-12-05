Вручено подозрение. В Киеве задержали Саакашвили

Сегодня утром, во вторник, 5 декабря, в Киеве задержали бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Как сообщало УНИАН со ссылкой на собственные источники, обыски у него проводятся в рамках дела о финансировании митингов, организованных его партией — "Движение новых сил" — в столице. По информации, озвученной лидером фракции БПП в Верховной Раде Артуром Герасимовым, Саакашвили подозревают в содействии участникам преступных группировок.

По данным "ТСН", квартиру политика обыскивали сотрудники Генпрокуратуры и СБУ. Как сообщает "Украинская правда", к делу были привлечены сотрудники спецназа СБУ "Альфа".

Саакашвили пытался скрыться от правоохранителей на крыше дома №7 по улице Костельная. Он угрожал прыгнуть вниз, если к нему приблизятся силовики, однако все же был задержан ими.

Немногим позднее бойцы спецназа СБУ "Альфа" вывели Саакашвили из дома и завели в микроавтобус.

СБУ спустила Саакашвили "с небес на землю" pic.twitter.com/PexyrNpDtf — Дмитрий Бурдинов (@Byrdinov) December 5, 2017

Однако попытка немедленно увезти его окончилась ничем, поскольку транспортное средство заблокировали сторонники задержанного. Затем силовикам, постепенно пытающимся оттеснить толпу, удалось добиться того, что микроавтобус выехал с улицы Костельная. Однако сейчас транспорт снова заблокирован на улице Трехсвятительской, в районе "Украинского дома".

Немногим позднее к Саакашвили, у которого,по словам адвоката Павла Богомазова, поднялось давление, пропустили врача.

Как заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в комментарии телеканалу "112 Украина", в ходе столкновений по сторонниками Саакашвили. несколько правоохранителей пострадали. "Сейчас у нас один человек разбил стекло полицейской машины, и он будет задержан за это", - добавил он.

Позднее на брифинге генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что протестные акции Саакашвили оплачивались деньгами скрывающегося сейчас в России коммерсанта Сергея Курченко.

Согласно информации, озвученной депутатами из фракции БПП в Раде "Украинской правде", сегодня в 16.00 глава ГПУ выступит в парламенте с обличительными материалами по Саакашвили.

Ранее бывший заместитель генерального прокурора и соратник Михеила Саакашвили Давид Сакварелидзе написал, что в Киеве на ул. Костельной в жилье политика ломали дверь. Напомним, в конце октября Саакашвили утверждал, что генпрокурор Юрий Луценко запустил процесс подготовки документов для его ареста и экстрадиции в Грузию. В ноябре он заявил, что получил справку о продлении законного срока пребывания в нашей стране на три месяца.