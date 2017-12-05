Активисты вызволили Саакашвили из машины СБУ. Он призвал идти свергать Порошенко

Активисты вытащили бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили из машины СБУ.

Протестующие против задержания оппозиционера выбили окна в машине и сломали заднюю дверь в микроавтобусе.

Оппозиционный политик призвал активистов идти к парламенту требовать импичмента.

В настоящий момент он выступает на площади среди своих сторонников.

Натовп витяг затриманого Міхеіла Саакашвілі із заблокованого авто pic.twitter.com/XsjDCUx839 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 5 декабря 2017 г.

Обвинения против себя (в финансировании своих акций со стороны беглого олигарха Сергея Кучренко - ред.) оппозиционер назвал враньем и фейком, отметив, что его в несуществующих преступлениях обвинили люди, которые распродают Украину.