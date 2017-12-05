Обиделись на "Шоколадну дупу". Социолог рассказала, как власть создала себе "проблему Саакашвили"

Директор Фонда "Демократические инициативы", социолог Ирина Бекешкина заявила, что в Украине власти сами создали проблему с бывшим президентом Грузии, экс-председателем Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, лишив его гражданства страны.

Такое решение появилось после того, как в своей телепередаче политик показал клип на песню "Шоколадна дупа", для власти это стало последней каплей, рассказала она в комментарии "Главреду".

"Когда режим Януковича (уже беглого экс-президента Виктора Януковича — Ред.) посадил в тюрьму Юлию Тимошенко (лидер "Батьківщини" — Ред.), в одной из телепередач эксперты и аналитики рассуждали о том, зачем это было сделано, почему, какими будут последствия. И когда очередь дошла до меня, я сказала: "А как вы думаете, почему бык кидается на красную тряпку? Потому что — бык!", — отметила эксперт.

Аналитик считает, что в случае с преследованиями властью Саакашвили подходит это же объяснение. "Власть сама для себя создала проблему Саакашвили. И первым "бросанием быка на красную тряпку" стало решение о лишении Саакашвили украинского гражданства", — добавила социолог.

"Ведь это решение появилось после того, как в своей телепередаче Саакашвили показал клип на песню "Шоколадна дупа". Я думаю, что для власти это стало последней каплей", — заявила Бекешкина.

"На тот момент избирательный рейтинг Саакашвили был всего лишь 1,8%. Стоило ли все это начинать? Стоило ли вытаскивать Саакашвили из маргинального статуса и делать из него, если не героя, то центральную фигуру политических новостей? Это была глупость, которая была обусловлена просто эмоциями", — подчеркнула социолог.

Собеседница считает, что теперь власть глупо решает созданную проблему. "Мне сейчас трудно говорить о том, насколько обоснованы обвинения в адрес Саакашвили в том, что его финансировали спецслужбы Российской Федерации. Но я думаю, что в это не поверят, даже если это правда. По крайней мере, сторонники Саакашвили в это точно не поверят", — сказала она.

По ее словам, после всех событий на границе Украины, когда Саакашвили въезжал в нашу страну, его рейтинг вырос приблизительно до 3,8% среди населения, а не среди тех, кто пойдет на выборы. "То есть после этих событий Саакашвили подошел к избирательному барьеру", — сообщила аналитик.

"Затем произошел некоторый откат — люди видели, что акция протеста Саакашвили стоит с палатками под Радой, ну и что? Рейтинга у Саакашвили не было, а сейчас, после обыска и задержания, он может появиться. Потому что украинцы не любят насилия и защищают обиженных. Тем более, если насилие идет от нелюбимой власти", — утверждает управленец.

Напомним, в Киеве обыскивали квартиру Михеила Саакашвили, политика задержали силовики. Потом бывшего чиновника из машины СБУ вытащили активисты, он призвал сторонников идти на Банковую и требовать импичмента президента Петра Порошенко.