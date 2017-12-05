Саакашвили с толпой сторонников пошел к стенам Рады

Экс-глава Одесской области Украины Михеил Саакашвили вместе с толпой после освобождения из машины правоохранителей выдвинулся в сторону здания Верховной рады через майдан.

Под Радой сейчас находится примерно более 1 тысячи человек, сообщает УНИАН.

Меж тем к зданию Верховной Рады Украины стягивают дополнительные силы правоохранителей. Усилена охрана периметра здания парламента, правоохранители, в частности, выстроились вдоль заграждения вокруг парламента со стороны улицы Грушевского. Отдельно также усилена охрана периметра возле центрального входа в ВР.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в Украине силовики нейтрализовали московский план "русской зимы" в Киеве.

Как сообщалось ранее, утром 5 декабря спецназ "Альфа" ворвался к Саакашвили в дом с обыском и задержал его. Задержанному уже вручили подозрение.

Обыски происходят по подозрению, что команда Саакшавили финансировалась представителями команды Януковича, в частности, беглого олигарха Сергея Курченко.

Пресс-служба СБУ сообщила, что Саакашвили предъявили подозрение по ч.1 ст.256 - содействие участникам преступных группировок.

Правоохранители в присутствии адвоката Саакашвили объявили ему о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи 256 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Позже днем возмущенные задержанием Саакашвили протестующие силой вызволили его из автомобиля СБУ. Освобожденный политик призвал сторонников свергнуть президента Порошенко.

Напомним, в конце октября Саакашвили утверждал, что генпрокурор Юрий Луценко запустил процесс подготовки документов для его ареста и экстрадиции в Грузию. В ноябре он заявил, что получил справку о продлении срока пребывания в Украине на три месяца.