Саакашвили с толпой сторонников пошел к стенам Рады
5 декабря 2017, 14:37
Власти к зданию парламента стягивают силовиков
Экс-глава Одесской области Украины Михеил Саакашвили вместе с толпой после освобождения из машины правоохранителей выдвинулся в сторону здания Верховной рады через майдан.
Под Радой сейчас находится примерно более 1 тысячи человек, сообщает УНИАН.
Меж тем к зданию Верховной Рады Украины стягивают дополнительные силы правоохранителей. Усилена охрана периметра здания парламента, правоохранители, в частности, выстроились вдоль заграждения вокруг парламента со стороны улицы Грушевского. Отдельно также усилена охрана периметра возле центрального входа в ВР.