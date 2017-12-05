Активисты заявили, что силовики готовятся разгонять протестующих под Радой

Принимающие участие в акциях протеста под Радой активисты заявили, что силовики готовятся к разгону демонстрации.

Об этом говорится в сообщении активистов организации "Рух "Визволення" в Facebook.

"Пока экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили выступает перед людьми, силовики активно готовятся к возможному наступлению", - говорится в сообщении активистов.

Они уточнили, что в настоящий момент под стенами парламента деужурят около 200 нацгвардийцев и 250 полицейских в амуниции.

"Также рядом стоит пожарная машина, в которую закачивают воду. На вопрос, с какой целью пожарные это делают, никто не отвечает", - утверждается в сообщении.

В настоящий момент под Радой находится сам Саакашвили и около тысячи его сторонников. Политик призывает киевлян этим вечером присоединиться к протестам. По его словам, необходимо отстратить от службы руководство СБУ и ГПУ, а также вынести импичмент президенту Петру Порошенко.

Меж тем к зданию Верховной Рады Украины стягивают дополнительные силы правоохранителей. Усилена охрана периметра здания парламента, правоохранители, в частности, выстроились вдоль заграждения вокруг парламента со стороны улицы Грушевского. Отдельно также усилена охрана периметра возле центрального входа в ВР.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в Украине силовики нейтрализовали московский план "русской зимы" в Киеве.

Как сообщалось ранее, утром 5 декабря спецназ "Альфа" ворвался к Саакашвили в дом с обыском и задержал его. Задержанному уже вручили подозрение.

Обыски проходили по подозрению, что команда Саакшавили финансировалась представителями команды Януковича, в частности, беглого олигарха Сергея Курченко. Политик отказался открывать дверь, так что ее пришлось выламывать силовикам, а во время обыска Саакашвили взобрался на крышу дома и угрожал спрыгнуть. Экс-президент Грузии находился там более часа, пока его силой не вытащили спасатели.

Пресс-служба СБУ сообщила, что Саакашвили предъявили подозрение по ч.1 ст.256 - содействие участникам преступных группировок.

Правоохранители в присутствии адвоката Саакашвили объявили ему о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи 256 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Позже днем возмущенные задержанием Саакашвили протестующие силой вызволили его из автомобиля СБУ. Освобожденный политик призвал сторонников свергнуть президента Порошенко.

Напомним, в конце октября Саакашвили утверждал, что генпрокурор Юрий Луценко запустил процесс подготовки документов для его ареста и экстрадиции в Грузию. В ноябре он заявил, что получил справку о продлении срока пребывания в Украине на три месяца.