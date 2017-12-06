"Мученик" Михо. Эксперт объяснил причины гонений на Саакашвили

Сегодняшнюю попытку задержания бывшего президента Грузии и экс-одесского губернатора Михеила Саакашвили обусловили два фактора.

Такое мнение в комментарии "Главреду" высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"Владимир Фесенко:

"Украинская власть не заинтересована создавать образ мученика для Саакашвили. К нынешней ситуации вокруг Саакашвили привели другие факторы. Во-первых, после митинга Саакашвили и его приверженцев 3 декабря, когда он анонсировал в ближайшем будущем блокирование Администрации президента, и мониторинга деятельности ближайшего окружения Саакашвили, думаю, в АП и спецслужбах решили, что это — "красная линия", которую переходит Саакашвили. Если раньше его деятельность ограничивалась исключительно мирными акциями, то сейчас возникла угроза возникновения прямого конфликта с использованием силовых действий. По сути, из уст Саакашвили прозвучал призыв к захвату власти (если оценивать его слова без публицистических украшений и метафор). Речь шла о прямом штурме, и на это власть решила ответить. Раз Саакашвили пересек "красную линию", значит, по отношению к нему нужно действовать жестко. Во-вторых, проанализировав попытки Саакашвили собрать Майдан в ноябре и 3 декабря, власть решила, что массовой поддержки Саакашвили не получит, а потому можно перейти в наступление на него", − сказал он.

Кроме того, Фесенко прокмментировал возможность роста популярности Саакашвили среди жителей Украины после случившегося 5 декабря.

"Не случится ли так, что события 5 декабря приведут к росту поддержки Саакашвили среди украинцев? Вопрос открытый. Ранее власти опасались, их жесткие действия по отношению к Саакашвили (задержание, арест или депортация) могут стать триггером — спусковым крючком для начала протестного движения. Но, как мы уже видели, украинцы ведут себя непредсказуемо в таких ситуациях. Потому станет ли задержание Саакашвили поводом для разжигания ситуации, пока не известно. Теоретически может. На мой взгляд, большинство украинцев сегодня не склонно поддерживать революционные движения. У них есть некоторые опасения насчет революций — они боятся, что революция может привести только к негативным последствиям, потому они сознательно отстраняются от любых политических конфликтов. Но проблема в том, что у Саакашвили есть свои активисты, достаточно ангажированные, активные и готовые к решительным действиям. Их, возможно, не так много — всего несколько сотен людей, но ядро таковых имеется. Кроме того, различные оппозиционные силы в Украине могут воспользоваться сложившейся ситуацией. Но большинство оппозиционеров, на мой взгляд, будет действовать по ситуации: если они увидят, что есть массовая поддержка Саакашвили, они подключатся к процессам; если же они увидят, что массовой поддержки нет, то они будут критиковать власть, но сами вмешиваться не будут", − отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что прокуратура открыла против Саакашвили уголовное производство за побег из-под стражи.