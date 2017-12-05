В Минске согласовали дату отвода войск от Станицы Луганской

В столице Беларуси участники трехсторонней контактной группы добились нового компромисса
Такое сообщение сегодня, во вторник, 5 декабря, на своей странице в соцсети Facebook опубликовала Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах контактной группы и бывшего президента Леонида Кучмы.
"Последний обстрел в районе Станицы Луганской зафиксирован 2 декабря. При условии соблюдения режима тишины со стороны ОРЛО в течение 7 дней, 10 декабря запланировано провести разведение сил и средств на этом участке", - сообщила Олифер.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на переговорах в Минске подтвердили готовность обмена пленными на Донбассе.