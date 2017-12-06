Боевики 24 раза нарушили перемирие, в ход пошли минометы и гранатометы

Несмотря на то, что российско-террористические войска продолжают осуществлять обстрелы позиций ВСУ из запрещенных в Минске минометов, ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой украинской армией.

За прошедшие сутки, 5 декабря, зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов. В случае необходимости украинские военные давали агрессору адекватный ответ. В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, по сравнению с последними днями, боевики несколько уменьшили интенсивность обстрелов.

На Луганском направлении оккупанты из минометов различных калибров вели огонь по оборонным укреплениям наших защитников у Луганского, Зайцево и Новолуганского. Из гранатометов и стрелкового оружия противник беспокоил защитников Крымского и Новотошковского.

Кроме этого, на Донецком направлении боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих в пригороде Авдеевки.

При этом боевики несколько раз из минометов и гранатометов на Приазовье обстрелял защитников Водяного, а из стрелкового оружия — подступы к Старогнатовке, в районе Богдановки они применили вооружение БМП и гранатометы.

Напомним, в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе согласовала разведение военных сил в районе Станицы Луганская на 10 декабря.