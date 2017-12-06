11 стран НАТО выразили протест Венгрии из-за блокирования диалога с Украиной

11 государств-членов НАТО, в том числе Германия, выразили протест в связи с действиями Венгрии по блокированию евроатлантической интеграции Украины из-за закона "Об образовании".

Об этом со ссылкой на источники пишет венгерское издание Magyar Nemzet.

Сообщается, что 11 стран НАТО направили письма, в которых выразили протест в связи с действиями Венгрии.

В письме государства четко дали понять, что конфликт между Венгрией и Украиной не должен выноситься в плоскость НАТО.

По их мнению, проблема в отношениях Венгрии и Украины не настолько сложная, чтобы из-за нее страдали стратегические интересы НАТО. Также противоречия на высоком уровне по Украине расцениваются как успех для России.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна наложила вето на созыв декабрьского заседания Комиссии Украина-НАТО.

Напомним, экс-министр иностранных дел Швеции, член Евросовета по внешним связям Карл Бильдт заявил, что Венгрия играет в грязную националистическую политику.

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