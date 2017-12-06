Послы G7 в Украине внимательно следят за ситуацией вокруг Саакашвили

Послы Большой семерки внимательно следят за развитием ситуации, что сложилась вокруг Саакашвили.
Послы Большой семерки (G7) в Украине надеются, что расследование в отношении экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили будет проведено оперативно и в соответствии с юридическими нормами.
Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства Италии.
"Мы знаем, что господина Саакашвили задержали, и протесты продолжаются. Мы внимательно следим за развитием ситуации", — говорится в заявлении.
Дипломаты призвали все стороны "уважать и поддерживать конституционный строй и правовую систему в Украине, соблюдать права и обязанности мирного протеста и не пытаться дестабилизировать ситуацию".
"Мы также ожидаем, что расследование будет проведено оперативно и в соответствии с правовыми обязательствами Украины", — подчеркивается в сообщении.
Ранее в США заявили, что следят за событиями в Киеве вокруг задержания и бегства Саакашвили.
Напомним, полиция объявила Саакашвили в розыск.
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