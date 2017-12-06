В Раде запустили отставку Соболева с поста главы антикоррупционного комитета

Сегодня, в среду, 6 декабря, в Верховной Раде Украины инициировали процедуру отзыва народного депутата Егора Соболева с должности главы парламентского комитета по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее сообщение сам нардеп опубликовал в Facebook. "Представители "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Відродження" официально инициировали процедуру отзыва меня с поста главы парламентского комитета по противодействию коррупции", - говорится в тексте.

Кроме того, Соболев фотокопию соответствующего обращения народных депутатов, в котором его просят вынести вопрос о смене главы комитета на сегодняшнее заседание.

Позднее, как сообщает "Украинская правда", депутат из фракции "БПП" Юрий Буглак обратился к Соболеву с письмом, в котором содержалась просьба рассмотреть на этом заседании вопрос отбора аудитора НАБУ от Верховной Рады.

Напомним, ранее сообщалось о том, как неподалеку от здании Рады один из нардепов подрался с митингующим.