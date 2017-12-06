В США конгрессмены провалили резолюцию об импичменте Трампа

Резолюция об импичменте президенту Дональду Трампу была отклонена подавляющим большинством голосов в Палате представителей Конгресса США. "За" проголосовали 58 человек, а 364 проголосовали "против".

Такое сообщение опубликовали американские СМИ.

Резолюцию на рассмотрение внес Эл Грин (Демократическая партия). Агитируя поддержать импичмент, он напирал на то, что президентство Трампа привело к росту расизма и ненависти в обществе, а также дискредитировало институт главы США.

Однако против документа голосовали не только республиканцы, но и значительное количество демократов. По словам лидера фракции "Демократической парти" Нэнси Пелоси, на данный момент еще не наступило время для рассмотрения статей импичмента.

К слову, согласно американским законам, для провозглашения импичмента президенту необходимо набрать большинство голосов в Палате представителей, а после этого — более двух третей голосов в Сенате.

Напомним, ранее Трамп не нашел времени для встречи с Путиным.