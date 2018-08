В США пригрозили Украине сокращением помощи в случае увольнения антикоррупционеров

Бывший помощник министра обороны США по вопросам Украины, РФ и Евразии Майк Карпентер заявил, что в случае поддержания Верховной Радой увольнения главы антикоррупционного комитета Егора Соболева и директора НАБУ Артема Сытника, он порекомендует сократить всю правительственную помощь нашей стране.

Такие действий украинского парламента являются позором, говорится в его Twitter-аккаунте.

"Если Рада проголосует за увольнение главы антикоррупционного комитета и директора НАБУ, я буду рекомендовать сократить всю правительственную помощь США Украине, включая поддержку в сфере безопасности", — отмечается в сообщении.

If the Rada votes to dismiss the head of the Anticorruption Committee and the head of the NABU, I will recommend cutting all US government assistance to #Ukraine, including security assistance. This is a disgrace.