В России заговорили о новых "выборах" на оккупированном Донбассе: названы сроки

В России анонсировали "очередные выборы" главарей боевиков на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом на пресс-конференции в Москве сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, являющийся приближенным к помощнику президента РФ Владислава Суркову, пишет УНИАН.

По его словам, "псевдовыборы" главарей "ДНР" и "ЛНР" должны пройти осенью 2018 года.

"Будут выборы в "республиках" Донбасса. 2 ноября 2014 года там были выборы "глав республик" и выборы народных собраний – то есть "парламентов республик". 4 года — срок их полномочий, они истекают. Их деятельность никак не регулируется Минскими соглашениями, поэтому можно ожидать, что эти выборы должны пройти в срок, осенью 2018 года", — сказал Чеснаков.

Напомним, 21 ноября во временно оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук рассказал, как Кремль готовит "выборы" на оккупированном Донбассе.