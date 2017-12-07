Тиллерсон: Россия вооружает, руководит и воюет на Донбассе на стороне боевиков

Россия вооружает, руководит и воюет на стороне боевиков на оккупированной территории Донбасса.

Такое заявление сделал Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, которое транслировалось на сайте организации, пишет УНИАН.

По его словам, хотя Украина предпринимает шаги по соблюдению Минских соглашений, она не должна останавливаться на этом пути.

В то же время, американский политик заявил, что Россия не выполняет Минские соглашения.

"Больше гражданских лиц были убиты в 2017 году, чем в 2016. В ноябре нарушение режима прекращения огня в Донецке и Луганске возросло на 60%. Мы должны четко понимать источник этого насилия. Россия вооружает, руководит, готовит, воюет на стороне антиправительственных сил. Мы призываем Россию и ее марионеток прекратить их агрессию, запугивания и атаки на наблюдателей ОБСЕ", — подчеркнул Тиллерсон.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия разместила на Донбассе в четыре раза больше танков, чем имеет армия Великобритании.