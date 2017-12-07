Порошенко, Парубия и Турчинова вызвали в суд по делу об измене Януковича

По словам представителей обвинения, только действующий президент Украины не был допрошен во время досудебного расследования.
Оболонский райсуд столицы Украины решил допросить по делу о госизмене Виктора Януковича действуюшего президента Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и секретаря СНБО Александра Турчинова.
Об этом сообщают "Українські новини".
Также известно, что на допрос вызывают министра внутренних дел Арсена Авакова и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.
О таком шаге суд попросило обвинение.
Как считают прокуроры, Парубий и Турчинов могут предоставить суду доказательства госизмены Януковича, а секретарь СНБО еще и сообщить обстоятельства аннексии Крыма.
Также представители стороны обвинения отметили, что только президент Порошенко не был допрошен на стадии досудебного расследования.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в суде по делу Януковича прослушали телефонные "указания" советника Путина