Порошенко, Парубия и Турчинова вызвали в суд по делу об измене Януковича

Оболонский райсуд столицы Украины решил допросить по делу о госизмене Виктора Януковича действуюшего президента Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Об этом сообщают "Українські новини".

Также известно, что на допрос вызывают министра внутренних дел Арсена Авакова и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

О таком шаге суд попросило обвинение.

Как считают прокуроры, Парубий и Турчинов могут предоставить суду доказательства госизмены Януковича, а секретарь СНБО еще и сообщить обстоятельства аннексии Крыма.

Также представители стороны обвинения отметили, что только президент Порошенко не был допрошен на стадии досудебного расследования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в суде по делу Януковича прослушали телефонные "указания" советника Путина