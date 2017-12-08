Жебривский назвал три путинские модели возвращения Донбасса

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский назвал три путинские модели возвращения оккупированных территорий Донбасса.

"Первая кровавая — полномасштабная война России против Украины. Этот вариант маловероятен, но отвергать его полностью не стоит. Вторая модель — особый статус с выборами и другими атрибутами. И третья — объединение двух самопровозглашенных республик с рабочим названием "Украина-2", — заявил он в интервью "Українському тижню".

По его словам, "если большая Украина считает себя преемницей УНР, то "Украина-2" должен стать наследницей УССР. А дальше из-за дестабилизации, работу агентуры на подконтрольной Киеву территории, "Новороссия" должна попробовать отхватить себе кусок Украины побольше".

Политик также считает, что наступление с украинской стороны еще менее возможно.

"Посмотрим на последний бунт в оккупированном Луганске. Россия ввела в "ЛНР" дополнительно батальонно-тактическую и одну ротно-тактическую группы и разместила их между Луганском и линией разграничения. Это был четкий сигнал нашей армии: пойдете в наступление — воевать с Россией. Поэтому надо понимать, что в случае наступления мы теряем международную поддержку и воюем непосредственно с Россией. Со всеми последствиями ...", — заявил Жебривский.

Он также назвал более вероятный вариант — "особый статус и миротворцы на границе с Россией".

"Но нам уже сейчас следует понимать, что особый статус — это децентрализация, передача полномочий местным общинам. Опираться на той территории исключительно на военно-гражданские администрации и местных жителей будет трудно. Поэтому нужно уже сейчас формировать из переселенцев будущие органы самоуправления. Я уверен, что 75% переселенцев готовы вернуться на прежнее место жительства, если им там гарантировать безопасность. Это и есть наш украинский актив в этом регионе. Нам надо уже сейчас разработать карту общин на временно оккупированной территории. На момент введения миротворцев следует иметь план возвращения переселенцев, партии должны быть готовы к выборам на этой территории. Но переходный этап, по моему мнению, продлится не менее двух лет", — подчеркнул Жебривский.

"Контролировать чисто при помощи военно-гражданских администраций, комендатур и т.д. мы можем только те территории, которые сами фактически освободили. Если заходим туда в другом формате, то должны делать ставку на самоуправление", — подытожил глава Донбасса.

Ранее социолог Ирина Бекешкина заявила, что жители Донбасса больше не хотят отсоединяться от Украины.