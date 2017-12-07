Власти Венгрии захотели отправки на Закарпатье наблюдателей ОБСЕ

Представители Венгрии призвали ОБСЕ направить постоянную миссию в Закарпатскую область Украины – из-за в связи с "напряженностью" в регионе.

С таким заявлением сегодня, в четверг, 7 декабря, выступил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто − в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене (Австрия).

"Венгрия обеспокоена ситуацией на Закарпатье (по причине реформы образования в Украине – ред.), где проживает 150 тысяч венгров. Именно поэтому мы инициируем ввод постоянных наблюдателей ОБСЕ в регион. Закарпатье - полиэтническая область, и новый закон об образовании не способствует мирному сосуществованию в регионе", - заявил министр.

Напомним, ранее в Венгрии пригрозили блокировкой важных для Украины инициатив из-за принятия Верховной Радой нового закона об образовании.