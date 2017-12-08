Климкин назвал общую задачу Украины и Венгрии

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что Закарпатье покидают этнические венгры, общая задача Украины и Венгрии — поддержка и помощь общин.

Чиновник сообщил, что на министерской встрече ОБСЕ провел "приятный разговор" с главой венгерского МИДа Петером Сийярто, говорится в его Twitter-аккаунте.

"Этнических венгров на Закарпатье уже не 150 тыс. и даже не 100 тыс. Люди покидают регион. Наша общая с Венгрией задача — поддержать и помочь общинам", — отмечается в сообщении.

Міністерську зустріч ОБСЄ завершуємо на позитиві. Приємна розмова з угорським колегою Петером Сіярто. Етнічних угорців на Закарпатті вже не 150 тис і навіть не 100 тис. Люди залишають регіон. Наше спільне з Угорщиною завдання - підтримати та допомогти громадам. pic.twitter.com/ciXorD5sfq — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 7, 2017

Ранее Венгрия критиковала скандальный украинский закон "Об образовании". Павел Климкин заявлял, что между Украиной и Венгрией из-за "языкового вопроса" идет сложный диалог, а не дипломатический конфликт.

