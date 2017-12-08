Atlantic Council: Что, черт побери, происходит в Украине?

8 декабря 2017, 12:22

Американский неправительственный аналитический центр в своем анализе ситуации предупреждает, что терпение Запада уже на исходе

Созданный в 2015 году орган для борьбы с преступлениями на самом высоком уровне политической элиты страны, НАБУ продемонстрировало высокий уровень независимости во главе со своим директором Артемом Сытником. НАБУ без колебаний нацелилась на высшие должностные лица, судей и руководителей госпредприятий, которые ранее обладали де-факто иммунитетом от судебного преследования.

Власти препятствуют деятельности НАБУ

Поддержка НАБУ была приоритетом США, поскольку ФБР и НАБУ подписали меморандум о взаимопонимании и помогали готовить кадры, наращивать потенциал и обменивались информацией с украинским ведомством. Политические элиты Украины провели большую часть последних двух лет, придумывая изобретательные схемы ослабления НАБУ и снижения ее эффективности. Оставшаяся без реформы судебная система Украины препятствует расследованиям НАБУ, отказывая в ордерах на обыск, устанавливая максимально малый залог для освобождения, помогая тем самым подозреваемым бежать из страны и закреплять государственные посты для людей, которых подозревают в НАБУ. Это означает, что, хоть НАБУ и ведет сотни дел, большинство из них не может пройти преодолеть судебные барьеры. И, несмотря на требование МВФ о создании независимого антикоррупционного суда, президент Петр Порошенко продолжает тянуть с представлением законопроекта.

На прошлой неделе для НАБУ ситуация стала еще хуже. 29 ноября СБУ и ГПУ намеренно сорвали тайную операцию НАБУ, нацеленную на высокопоставленного чиновника из Государственной миграционной службы Украины, предположительно участвующего в схеме продажи паспортов и вида на жительство. Что еще более катастрофично, несколько оперативников НАБУ были задержаны сотрудниками СБУ и ГПУ, и их имена были публично названы, тем самым положив конец их способности выполнять свою работу, а также подвергнуты потенциальной опасности.

Удар "старой гвардии"

Но это еще не все. Старая гвардия Украины сегодня снова нанесла удар. Во-первых, Антикоррупционный комитет парламента проголосовал за увольнение главы комитета Егора Соболева. Соболев был одним из немногих сильных голосов за антикоррупционную реформу, и его потеря станет ударом для активистов. Коалиция из двенадцати депутатов комитета от БПП, "Народного фронта", Оппоблока и БЮТ проголосовали за увольнение Соболев.

И прямой удар по Сытнику - опасный законопроект №7363, который положит конец независимости НАБУ, был зарегистрирован сегодня в Верховной Раде парламентскими руководителями БПП и "Народного фронта". Законопроект позволит парламенту уволить руководителей НАБУ и других антикоррупционных ведомств простым большинством голосов. В настоящее время директор НАБУ может быть уволен только после вынесения обвинительного приговора по уголовному делу, которая подтверждается апелляционной жалобой.

Сытник откровенно говорит, что это испытание. В своем заявлении на конференции Всемирного банка в Вашингтоне о возвращении активов Сытник заявил: "Причина для моего увольнения проста. Не все счастливы, что кто-то стремится привлечь коррупционеров к ответственности и пытается вернуть украденные активы из-за рубежа".

Единственный способ заставить Киев одуматься

Западные партнеры Украины недовольны Киевом. 4 декабря Госдепартамент выразил обеспокоенность по поводу борьбы Украины с коррупцией, заявив, что недавние действия "рискуют подорвать международную поддержку Украины", а госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что "Украине нецелесообразно бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет свою душу из-за коррупции". ЕС добавил, что война Киева с НАБУ "подрывает доверие общественности к эффективной борьбе с коррупцией."

Дарья Каленюк вместе с Центром антикоррупционных действий призвала западных партнеров Украины наказать высших должностных лиц страны за их деятельность, утверждая, что это единственный из оставшихся способов привлечь внимание Киева.  

Что бы ни случилось дальше, можно с уверенностью сказать, что терпение Запада с Киевом иссякло. Будем надеяться, что до политического класса Украины дойдет это послание, пока еще не слишком поздно. 

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