Порошенко: Молчание Саакашвили свидетельствует об обоснованности обвинений

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что тот факт, что экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили не отвечает на выдвинутые против него обвинения свидетельствует об их обоснованности.

На на совместном брифинге с президентом Литвы Далей Грибаускайте в пятницу он отметил, что есть правовая процедура, которой придерживаются все граждане, включая Саакашвили. По словам главы государства, если Саакашвили бежит от следствия, то это подрывает доверие к нему.

"Он должен ответить следствию и обществу на те обвинения, которые на сегодня против него выдвинуты. Если он не отвечает — это только свидетельствует об обоснованности этих обвинений", — цитирует Порошенко РИА Новости.

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Также президент выразил уверенность, что дело против бывшего губернатора Одесской области не стоит международного внимания.

"Если мы оцениваем ситуацию с Саакашвили, то она вообще не стоит международного внимания, потому что есть конкретные преступления, которые были совершены, и мы должны обеспечить прозрачность следствия, открытость следственных органов и прозрачный суд", - сказал президент.

По его словам, попытка задержания Саакашвили никак не связана с лишением его украинского гражданства.

"В правовом государстве, если были нарушения при принятии в гражданство, то это уже будет ответственность президента, так как это будет преступная бездеятельность, если этого не сделать (не отменить решение — ред.)", - добавил Порошенко.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что Саакашвили подозревают в совершении преступлений по трем статьям: ч.1 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст.256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

5 декабря, Генпрокуратура объявила в розыск Саакашвили, который сбежал из-под стражи при транспортировке его на допрос в СБУ. Генпрокурор Юрий Луценко дал Саакашвили 24 часа на добровольную явку к правоохранителям. На следующий день суд арестовал сподвижника Саакашвили без права внесения залога.

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