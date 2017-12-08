"Маски-шоу" в Киеве. В Минюсте утверждают, что к ним ворвались сотрудники НАБУ

В пятницу утром, 8 декабря, в Киеве в здание Министерства юстиции без решения суда ворвались сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

"Маски-шоу" начались в 7:15, написала первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая на своей странице в Facebook.

"Незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и заперлись внутри", — отметила чиновница.

По ее словам, когда в половине девятого на работу пришли сотрудники ведомства и потребовали через закрытую дверь решение суда, или хоть какие-то документы, "детективы НАБУ сбежали без каких-либо объяснений через черный ход".

Ранее в НАБУ утверждали, что Генпрокуратура и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, задержали его детектива, планировались аресты еще трех антикоррупционеров. Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что в НАБУ весь аппарат агентов находится вне закона.