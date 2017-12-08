Венецианская Комиссия поставила точку в "языковом споре" между Венгрией и Украиной

Венецианская комиссия (ВК) не поддержала позицию Венгрии по новому украинскому закону "Об образовании".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН).

"Главный тезис вывода (комиссии) заключается в том, что статья 7 является рамочной и подлежит дальнейшей детализации, в частности в законе "Об общем среднем образовании", — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, совместно с национальными общинами МОН будет работать над дальнейшей разработкой различных подходов к обучению меньшинств с учетом их образовательных потребностей. Основная цель — обеспечить достаточный уровень владения как государственной, так и на родном языке.

Также Венецианская комиссия рекомендовала продлить переходный период для имплементации статьи (согласно действующей редакции закона об образовании языковая статья должна вступить в силу в 2020 году).

"Комиссия приняла аргументацию украинской стороны относительно обвинений, что языковая статья закона "Об образовании" сужает права представителей национальных меньшинств. В частности, ВК подчеркнула, что вопросы содержания и объема прав относятся исключительно к компетенции Конституционного суда Украины", — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что ряд вопросов применения языков должен решаться специальными законами. Следовательно, обвинения со стороны Венгрии не поддержаны.

Напомним, правительство Венгрии приняло решение о блокировании всех последующих решений Евросоюза, направленных на сближение с Украиной.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании в Украине. Он отметил, что документ повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе.

Стоит отметить, что 5 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об образовании, им, в частности, вводится 12-летнее обучение в школе. Позже Венгрия и Польша высказали претензии к закону.

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