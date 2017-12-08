СБУ подозревает помощника Мосийчука во взрыве возле телеканала "Эспрессо", нардеп назвал имя

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает, что ко взрыву возле телеканала "Еспресо" в Киеве мог быть причастен внештатный помощник-консультант народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Это следует из постановления Печерского райсуда Киева от 10 ноября 2017 года, которое опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Отмечается, что старший следователь СБУ попросил суд предоставить временный доступ к документам, которые принадлежат компании "Киевстар".

В ведомстве объяснили, что внештатный помощник-консультант Мосийчука, который может быть причастен ко взрыву, использовал номер телефона сети оператора мобильной связи "Киевстар".

Суд предоставил доступ СБУ к необходимым документам на 30 дней.

Между тем, в комментарии изданию "Гордон", Мосийчук назвал "вбросом" информацию о возможной причастности ко взрыву одного из его помощников.

"Это вброс! Кому он выгоден, будут выяснять соответствующие службы и следствие. Все материалы по этому делу являются засекреченными. Мне говорят только то, что я потом могу озвучить. Речь идет о задержании исполнителей и заказчиков. После этого уже будут обнародованы все детали. Личности этих людей устанавливаются. И, как сообщил глава СБУ, следствие в этом направлении продвинулось довольно далеко. Но по факту мы сможем говорить только после задержания злоумышленников", – подчеркнул нардеп.

По его мнению, появление этой информации является попыткой запутать следствие.

"В решении суда нет ни имен, ни фотокопий, вообще ничего. Думаю, это фейковый вброс с целью запутать следствие. Это можно сравнить с тем, как сразу после взрыва начали распространять информацию, будто это было покушение не на меня, а на случайного прохожего. Но не получилось, это не прошло, поэтому начинают вбрасывать другую информацию. Единственная моя помощница, которая гипотетически могла быть причастна к этому делу, это погибшая Амина Окуева. Царство ей небесное", — отметил Мосийчук.

Мосийчук на своей странице Facebook также опроверг информацию о причастности к покушению его помощника.

"Очередной фейк в деле покушения на меня: вроде бы к взрыву под телеканалом "Эспрессо" причастен один из моих помощников. СБУ отрицает любую информацию относительно этого, и считает недопустимым разглашение каких бы то не было моментов хода следствия", — пишет он.

Нардеп также говорит, что этот откровенный "вброс" пытаются разогнать в СМИ с единственной целью: отвлечь внимание от истинных исполнителей и заказчиков преступления.

"Так же, как в первые дни активно публикуются версии, что якобы на самом деле покушение было совершено не на меня, а на покойного экс-полицейского Михаила Мормиля. Как оказалось, эта версия не выдерживала никакой критики по ряду объективных причин. Так же никакой критики не выдерживает и предположения причастности моих помощников до совершенного покушения", — написал Мосийчук.

На сайте Рады сообщается, что у нардепа есть пять помощников, которые работают по трудовому договору на постоянной основе. Больше 20 работают на общественных началах.

Напомним, 25 октября в Киеве у входа в дом на ул. Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала "Эспрессо", произошел взрыв, погиб телохранитель Игоря Мосийчука и подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.

В частности, пострадали народный избранник и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, они попали в больницу. В прокуратуре назвала три версии преступления.