В НАБУ объяснили, что детективы делали в Минюсте

В Киеве в здании Министерства юстиции детективы Национального антикоррупционного бюро проводили неотложные следственные действия — обыск — в служебном кабинете одного из чиновников.

Неотложность обыска "была обусловлена оперативной информацией о риске уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Минюстом в рамках расследования детективами НАБУ уголовного производства", говорится на сайте Бюро.

"Доступ к указанным материалам детективам НАБУ санкционирован 23 ноября 2017 года следственным судьей Соломенского районного суда города Киева. Согласно этому постановлению, Минюст должен был предоставить запрашиваемые сведения в Национальное бюро", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, "вечером 7 декабря детективы получили оперативную информацию о том, что часть запрашиваемых документов уничтожается, в результате обыска эта информация подтвердилась, остатки документов изъяты".

Кроме того, 8 декабря детективы Бюро провели санкционированный обыск по месту жительства одного из чиновников Минюста — в частном доме, изъяты служебные документы, которые министерство должно было предоставить НАБУ для исполнения определения суда.

В ведомстве добавили, что следственные действия были законными, обоснованными и согласованными с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, "сейчас детективы обращаются в суд для получения санкции на изъятие найденных при обыске доказательств".

Расследование по уголовному производству детективы Бюро осуществляют с июня 2017 года. Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Ранее первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая сообщила, что утром 8 декабря в Киеве в здание Минюстиции без решения суда ворвались сотрудники НАБУ, а потом сбежали без каких-либо объяснений через черный ход.