К зданию СБУ, где находится Саакашвили, пришли его сторонники — опубликованы фото и видео

В палаточный городок под Верховной Радой приехали около 600 правоохранителей.
Люди на улице кричат "Слава Украине — Героям слава". Также люди скандируют: "Луценко — в отставку!". На месте находятся правоохранители в полной амуниции, журналисты и сторонники Саакашвили, сообщает "Громадське".
В свою очередь, член партии "Движение новых сил" Иван Слободяник сообщил, что в палаточный городок под Верховной Радой приехали около 600 правоохранителей.
Нардеп Антон Геращенко рассказал, что после задержания Саакашвили суд в течение 72 часов изберет ему меру пресечения.
Кроме того, экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе опубликовал несколько видео из-под СИЗО, в котором находится Саакашвили:
Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Саакашвили задержали в Киеве на улице Отрадной.