К зданию СБУ, где находится Саакашвили, пришли его сторонники — опубликованы фото и видео

В Киеве, возле здания СИЗО СБУ, в котором находится бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, собрались его сторонники. Там же находятся и правоохранители.

Люди на улице кричат "Слава Украине — Героям слава". Также люди скандируют: "Луценко — в отставку!". На месте находятся правоохранители в полной амуниции, журналисты и сторонники Саакашвили, сообщает "Громадське".

В свою очередь, член партии "Движение новых сил" Иван Слободяник сообщил, что в палаточный городок под Верховной Радой приехали около 600 правоохранителей.

Нардеп Антон Геращенко рассказал, что после задержания Саакашвили суд в течение 72 часов изберет ему меру пресечения.

Кроме того, экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе опубликовал несколько видео из-под СИЗО, в котором находится Саакашвили:

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Саакашвили задержали в Киеве на улице Отрадной.