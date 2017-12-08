Подробности задержания Саакашвили: связи с ним нет, адвоката в СИЗО не пустили

Правоохранители задержали лидера "Движения народных сил" Михеила Саакашвили в квартире у его товарища.

Это произошло около 22 часов. Связи с Саакашвили нет, рассказал бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе "Украинской правде".

В то же время к Саакашвили, на Аскольдов переулок, приехал адвокат, он пытается пройти, но его не пустили, сообщил он в комментарии УП.

В свою очередь, в полиции рассказали, что задержание Саакашвили проводилось в Соломенском районе Киева.

В Нацполиции уверяют, что никто из посторонних граждан при задержании не пострадал.

"Сотрудники полиции на территорию палаточного городка на площади Конституции не заходили. Каких-либо мер, кроме охраны общественного порядка, не проводили", — добавили в Нацполиции.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Саакашвили задержали в Киеве на улице Отрадной.