Клетчатое "одеяло для генпрокурора". "Автомайдан" отправился к Луценко, опубликованы фото и видео

Активисты "Автомайдана" и общественные активисты направятся к дому генпрокурора Юрия Луценко на акцию "Одеяло для генпрокурора".

Выезд автоколонны в с. Стоянка, где у Луценко есть дом, планировался в 11:00 от парка им. Шевченко, где собрались около 50 авто, пишет "Украинская правда".

Участники акции планируют отвезти Луценко клетчатое одеяло.

Активисты будут требовать прекратить давление на НАБУ и отставки генпрокурора Юрия Луценко "из-за того, что от раскрыл данные агентов НАБУ", а одеяло повезут как символ коррумпированности.

"Мы доказыаем защитнику коррупционеров Луценко, что за детективов НАБУ и Сытника мы станем горой", — отметил Шабунин на своей странице в Facebook.

На месте события также присутствуют Виталий Шабунин и Алексей Гриценко.

Кроме того, колонна из около 200 автомобилей "Автомайдана" выехала из парка им. Пушкина и направилась к дому Луценко, сообщает РБК-Украина.

Активисты намерены приехать к дому генпрокурора Луценко и установить перед ним на флагштоке клетчатое одеяло как символ коррумпированности.

Ранее "Главред" сообщал, в каком особняке живет прокурор Луценко.