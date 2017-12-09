Правозащитница обвинила власти России: фактически уничтожили гражданское общество

В Российской Федерации власти фактически уничтожили гражданское общество страны, любое несогласие подавляется жесткими репрессивными методами.

В РФ сейчас настоящий кризис с соблюдением прав человека, рассказала представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch в Украине Таня Купер в интервью Deutsche Welle.

"Российские власти фактически уничтожили гражданское общество страны. Любое несогласие подавляется жесткими репрессивными методами. Положение вещей уже такое, что даже за простой репост в соцсети человек может получить несколько лет тюрьмы", — отметила собеседница.

По ее словам, поэтому все, что происходит в захваченному Крыму — "применение старых репрессивных методов, давно известных в России". "Такие методы мы уже видели в Чечне и других регионах РФ, их цель — запугивание и демонстрация другим: мол, "смотрите, в случае несогласия то же случится и с вами", — добавила правозащитница.

Ранее в Human Rights Watch заявили, что в неподконтрольном Киеву Крыму оккупанты усилили преследования крымских татар с очевидной целью полностью подавить инакомыслие на полуострове.