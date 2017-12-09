Россия "отцепляет вагончик от себя". У "Л/ДНР" нет будущего — публицист

На захваченной части Украины никакого будущего у "молодых республик" — самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — нет.

Похоже, Россия "потихонечку отцепляет этот вагончик от себя", рассказал российский публицист и блогер Владимир Голышев "Обозревателю".

"Это (решение Всемирной продовольственной программы ООН прекратить гуманитарную помощь жителям захваченной части востока Украины — Ред.) символический жест, показывающий, что Донбасс как таковой никто даже косвенно не рассматривает как субъект для каких бы то ни было действий", — отметил собеседник.

По его словам, "на международном уровне Донбасс вообще перестают рассматривать в качестве отдельного субъекта и считают это украинской внутренней проблемой". "И все вопросы, касающиеся Донбасса, в том числе и гуманитарные, будут решаться через Украину. Одновременно, похоже, Россия потихонечку отцепляет этот вагончик от себя", — добавил он.

"Никакого будущего у "молодых республик" нет, а дальше можно говорить только о сроках и о скорости, с которой они будут реинтегрированы. Может быть, еще немного об условиях, на которых они будут реинтегрированы. Но я не думаю, что это очень дискуссионный вопрос", — подчеркнул аналитик.

Ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж говорил, что Россия не пойдет на присоединение террористических "ДНР" и "ЛНР", поскольку это будет "откровенный акт оккупации".