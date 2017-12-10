Тука объяснил различия между врагами Украины

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука, отвечая на вопрос читателя "Главреда" во время чата, крайне неодобрительно высказался об идее "отпустить Донбасс, отмежеваться от него стеной и жить своей жизнью".

"В первую очередь я бы хотел отпустить тех людей, которые об этом говорят. Чем дальше отпустить, тем лучше для Украины. Любая монета имеет две стороны, любые аплодисменты делаются двумя руками. Давайте возьмем в качестве примера Захарченко, который говорит: "Донбасс надо отсоединить от Украины ". Сепаратист, гад, подлец, сволочь. А теперь другой деятель - в вышиванке, шароварах с прической-"оселедцем" и бандурой. И он говорит:" Донбасс надо отделить от Украины ". Найдите различия между ними? Различия только внешние. Один ходит в косоворотке и лаптях, а другой - вышиванке и сапогах. У обоих тезис один - разъединить Украину. Поэтому я считаю врагами как первого, так и второго", - сказал он.

Напомним, ранее Тука жестко раскритиковал Саакашвили.