Тука охарактеризовал окружение Януковича: "извращенцы и дебилы"

Личность беглого экс-президента Виктора Януковича представляет из себя "соединение хама и клептократа".

Об этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил на чате в "Главреде".

Он подчеркнул, что для него не поддается пониманию то, что он видел в его поместьях.

"Я на Западе никогда не видел, чтобы кто-то на встречу приезжал на "Бентли", тем более — на пяти "Бентли". Все эти картины... Но, если человек вешает такую картину у себя в кабинете, где он изображен в роли римского императора, на поле боя в роли Наполеона, значит он этим наслаждается, он ассоциирует себя с историческими гигантами. С моей же точки зрения, такие люди — извращенцы и дебилы, в лучшем случае — люди с очень плохим вкусом. Мне прислали похожую с моим изображением, я попросил такого не делать. А "пшонкам" это нравилось", — добавил Тука.

Напомним, ранее Тука рассказал, какие отношения Украине нужны с РФ.