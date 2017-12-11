Власти Грузии и Украины сговорились и готовят экстрадицию Михеила - супруга Саакашвили

Жена задержанного экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили Сандра Рулофс заявила о том, что власти Грузии и Украины уже согласовали его экстрадицию из Киева в Тбилиси.

Такое сообщение опубликовало агентство "Интерфакс-Украина".

"Я не надеюсь на справедливый украинский суд, который завтра должен вынести решение о мере пресечения моему мужу. Скорее всего, решение суда уже продиктовано украинской властью и его оставят в предварительном заключении. Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора по Михеилу в грузинском суде, а уже потом, по задуманному плану, его экстрадируют из Киева в Тбилиси ", - сказала она.

По мнению Рулофс, действующие власти Украины и Грузии поступают "примитивно, грубо и без оглядки на международное сообщество".

"У меня складывается впечатление, что сегодня в Украине вообще не действует закон и все решается как в средневековье, по воле властей. Иначе как можно объяснить похищение моего мужа из квартиры в Киеве и доставку его в Службу безопасности с мешком на голове", - сказала она.

К слову, на данный момент в городском суде Тбилиси идут слушается дело о превышении Саакашвили служебных полномочий в бытность президентом Грузии. В частности, обвинение ведет речь о его указе о досрочном освобождении из заключения четырех сотрудников полиции, осужденных по обвинению в убийстве сотрудника Банка Грузии Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

Кроме того, рассматриваются и уголовные дела против Саакашвили, который обвиняется в растрате государственных денег, подписании распоряжения о силовом разгоне митинга оппозиции в 2007 году и захвате здания телеканала "Имеди".

Напомним, ранее сторонники Саакашвили и участники "Марша за импичмент" разбили витрины магазина Roshen в центре Киева.