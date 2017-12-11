"Маленькая крыса становится опасной". Тука рассказал о пути выхода Путина с Донбасса

В 2014 году российская пропаганда взахлеб рассказывала о так называемой "Новороссии", причем по некоторым проектам эта территория должна была занимать всю Левобережную Украину.

Об этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил на чате в "Главреде".

Он отметил, что на сегодняшний день этот российский проект уже сошел не нет.

"Сегодня вы хоть что-то об этом слышите? Вместе с тем, исходя из прагматизма и понимания, что даже маленькая крыса становится опасной, будучи загнанной в угол, задача наших международных партнеров — найти для Путина выход с Донбасса, но такой, чтоб он не потерял лицо перед своими избирателями", — считает Тука.

Он подчеркнул, что Путин пытается делать вид "царя-миротворца", поэтому РФ начала на всех площадках говорить о международных миссиях на Донбассе.

"У меня есть ощущение, что политически кремлевские начальники не желают расширять территорию — они желают ее покинуть. Но на своих условиях. Здесь очень тонкая грань, и нам нужно неуклонно отстаивать интересы державы, но при этом искать компромиссы и на их основе возвращать Донбасс под свой контроль", — добавил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий.

Напомним, ранее Тука объяснил, почему Украина не могла удержать Крым.