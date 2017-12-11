Авакова и Яценюка допросят в суде по делу об измене Януковича

В Оболонском районном суде столицы Украины, где в понедельник, 11 декабря, продолжается рассмотрение дела о государственной измене и пособничеству ведения войны бывшего президента Виктора Януковича ждут в качестве свидетелей экс-премьер-министра и лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка и главу МВД Арсена Авакова.

Такое сообщение опубликовало "Радио Свобода".

Согласно обнародованным данным, в Оболонском райсуде были усилены меры безопасности − на входе всех посетителей ожидают сотрудники полиции, проверяющие содержимое сумок.

Планируется, что показания Яценюка будут заслушаны в 14.00, а Авакова – в 16.00

Напомним, ранее сообщалось о том, что в суд по делу измены Януковича были вызваны президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и секретарь СНБО Александр Турчинов.