Аваков на допросе рассказал, зачем искал Януковича в Крыму в 2014 году

11 декабря 2017, 19:32

Судья объявил перерыв в заседании по делу Януковича до 10:00 13 декабря.

Арсен Аваков.

Глава МВД Арсен Аваков во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, заявил, что ездил в Крым в феврале 2014 года не для задержания, а с целью повидаться с ним и попробовать вернуть в Киев.

"Я поехал в Крым, чтобы разобраться с двумя вопросами: первое, чтобы урегулировать ситуацию, чтобы не было общественных конфликтов, и второе, чтобы попытаться там встретиться с Януковичем, призвать его вернуться в Киев для урегулирования вопроса погашения кризиса", - сказал Аваков, пишет Украинская правда.

"Я летал туда не для того, чтобы поймать Януковича, заковать его в кандалы. Я хотел поговорить с ним, и надеялся, что Янукович вернется к исполнению своих обязанностей", — заявил он.

По его словам, он прилетел в Симферополь 23 февраля вечером, искал Януковича на различных государственных дачах.

"Потом мы встретились с охранниками Януковича, где нам рассказали, что он бежал на территорию РФ", — сказал Аваков.

"Я искал, где находится Янукович, и мне крайне важно было понять, потому что Янукович был определенным яблоком раздора, он должен был прийти, выступить, сказать: "Уважаемый украинский народ, так случилось, я ради вас не буду провоцировать конфликт", и пойти на следующие выборы, но он выбрал измену, написал письмо, и после этого у нас началась война", — сказал Аваков.

Он отметил, что "к Виктору Федоровичу ехал посоветоваться и пригласить его в Киев", но тот узнал о его прилете, "и сделал все, чтобы избежать встречи со мной и убежал".

Аваков также отрицал, что кортеж Януковича обстреляли, когда он бежал 22 февраля.

"Я слышал о том, что ему неоднократно угрожали. На одной из его пресс-конференций слышал. И слышал о том, что якобы, когда он ехал по дороге из Донецка, то в него стреляли. Но я, когда езжу даже в машине бронированной, то гвоздь попадает мне в колесо или камень попадает в окно и разбивает стекло, и это не значит, что в меня стреляли. Неизвестно ни одного факта, что в адрес Януковича кто-то стрелял или что-то еще делал", — сказал Аваков.

В целом допрос Авакова длился более 1,5 часов.

Глава МВД рассказал хронологию событий в Украине в период с ноября 2013 года. Он уверял, что именно Янукович давал приказ о разгоне Майдана, рассказал, что принимал участие в мирных акциях, но не штурмовал административных зданий и не мог финансировать акции на Майдане.

После этого судья объявил перерыв в заседании до 10:00 13 декабря.

Стоит отметить, 11 декабря на заседание Оболонского суда столицы по делу о государственной измене президента-беглеца Виктора Януковича в качестве свидетелей были вызваны бывший премьер-министр Арсений Яценюк и действующий министр внутренних дел Арсен Аваков.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Майдан суд Крым Аваков Янукович бегство
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять