Венгрия выдвинула новые требования к Украине

После того, как Венецианская комиссия опубликовала свое решение по украинскому закону об образовании, Венгрия выдвинула Украине условия, выполнение которых возобновит поддержку Будапештом Киева.

Как заявил в понедельник, 11 декабря, глава МИД Венгрии Петер Сийярто, резолюция Венецианской комиссии, опубликованная в понедельник, "абсолютно недвусмысленная", и содержащиеся в ней положения не могут толковаться двусмысленно.

Он отметил, что из документа также ясно, что "правильным решением" станет изменение оспариваемой статьи 7 закона "Об образовании". Сийярто также отметил, что у правительсто Венгрии ожидает от Украины трех шагов: не органичивать уже имеющиеся права, вести диалог с национальными меньшинствами в Украине и и полностью выполнять рекомендации Венецианской комиссии, если Киев серьезно настроен в своей евроатлантической интеграции.

"Венгрия не может поддерживать стремление Украины в международной политике до тех пор, пока не произойдут изменения", - сказал Сийярто, добавив, что надеется, что такие изменения произойдут как можно быстрее.

Как сообщалось ранее, МИД Венгрии обвинил Украину в срыве обязательств перед НАТО и Евросоюзом.