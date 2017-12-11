Венгрия выдвинула новые требования к Украине

По словам премьер-министра страны, Киев должен полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии
После того, как Венецианская комиссия опубликовала свое решение по украинскому закону об образовании, Венгрия выдвинула Украине условия, выполнение которых возобновит поддержку Будапештом Киева.
Как заявил в понедельник, 11 декабря, глава МИД Венгрии Петер Сийярто, резолюция Венецианской комиссии, опубликованная в понедельник, "абсолютно недвусмысленная", и содержащиеся в ней положения не могут толковаться двусмысленно.
Он отметил, что из документа также ясно, что "правильным решением" станет изменение оспариваемой статьи 7 закона "Об образовании". Сийярто также отметил, что у правительсто Венгрии ожидает от Украины трех шагов: не органичивать уже имеющиеся права, вести диалог с национальными меньшинствами в Украине и и полностью выполнять рекомендации Венецианской комиссии, если Киев серьезно настроен в своей евроатлантической интеграции.
"Венгрия не может поддерживать стремление Украины в международной политике до тех пор, пока не произойдут изменения", - сказал Сийярто, добавив, что надеется, что такие изменения произойдут как можно быстрее.
Как сообщалось ранее, МИД Венгрии обвинил Украину в срыве обязательств перед НАТО и Евросоюзом.