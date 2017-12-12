В ООН назвали число погибших летом и осенью мирных жителей Донбасса

Миссия ООН по правам человека в Украине за период с начала августа по ноябрь нынешнего года зафиксировала 15 погибших и 72 раненых среди мирных жителей Донбасса.

Соответствующее сообщение во вторник, 12 декабря, опубликовало агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные, озвученные в Киеве во время презентации XX доклада ООН по правам человека.

Кроме того, в документе утверждается, что основными причинами гибели и травм среди гражданского населения были мины, неразорванные снаряды, мины-ловушки и самодельные взрывные устройства. Именно они стали первопричиной 59,8% от общего количества смертей и ранений.

Также в ООН сообщают, что за весь период конфликта (14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017 года) было убито 2 523 гражданских, из них 1 399 мужчин, 837 женщин, 91 мальчик, 47 девочек, а также 149 человек, пол которых не удалось идентифицировать.

В общей сложности, по данным сотрудников миссия, из-за военного конфликта на Донбассе ранения получили около 9 тысяч гражданских лиц.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер объяснил, при каких условиях миротворцы ООН смогут начать работу в регионе.