В ООН подвергли критике закон о реинтеграции Донбасса

Представители миссии ООН по правам человека в Украине считает, что в законопроекте по обеспечению суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей (№7163) не хватает четкости в вопросе нормативно-правового обеспечения защиты прав и свобод населения оккупированной части региона.

Такое сообщение во вторник, 12 декабря опубликовало агентство "Интерфакс-Украина".

"Хотя в документе и приводится ссылка на законодательство, которое применяется к Крыму, как нормативно-правовую основу защиты прав человека на востоке Украине, для его имплементации необходимо должным образом его адаптировать для содержания требований правовой определенности", – говорится в XX докладе миссии ООН по ситуации с правами человека в Украине, презентованном в Киве.

У представителей международной организации также вызывают обеспокоенность нормы, предусматривающие общее непризнание выданных на временно оккупированных территориях документов. В ООН призвали украинские власти продолжить практику признания фактов рождения и смерти.

Напомним, ранее дипломат рассказал "Главреду" о том, какие цели преследует закон о реинтеграции Донбасса