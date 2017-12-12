Кучма спрогнозировал, как долго на Донбассе не будет "ни мира, ни войны"

Экс-президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что та ситуация, которая сегодня есть на Донбассе — ни мира, ни войны — будет продолжаться, вероятно, и до выборов президента России (запланированы на март 2018-го).

Запад практически не оказывает давления на страну-агрессора — РФ, для того чтобы шла деэскалация, рассказал он журналистам в Киеве, пишет NewsOne.

"Та ситуация, которая сегодня есть, ни мира, ни войны, стрельба каждый день, гибнут люди сегодня, раненых много, будет продолжаться, вероятно, и до выборов президента в России", — сказал политик.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что политически кремлевские начальники не желают расширять захваченную территорию Донбасса, а хотят ее покинуть, но на своих условиях.