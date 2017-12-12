Журналист рассказал об облавах, устроенных боевиками "ДНР" под Донецком

В понедельник, 11 декабря, в захваченном городе Моспино (находится под Донецком) боевики самопровозглашенной "ДНР" начали облавы, все выезды из города были перекрыты.

Террористы ходили по квартирам, стучали во все двери, проверяли документы, заставляли людей показывать телефоны, у некоторых проводили обыски, написал журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Передвижение по городу разрешалось только с паспортами. По официальным данным, проводилась проверка документов, а также искали незаконно захваченное имущество и оружие", — отметил он.

Активист добавил, что сегодня — 12 декабря — "знакомые оттуда прислали в личку сообщение, говорят, что из Моспино вывозят людей". "Жителям нескольких домов объявили, что идет эвакуация в связи с возможным наступлением ВСУ. Не знаю, насколько это масштабно, но есть вот такая инфа", — подчеркнул Казанский.

В конце ноября нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук писал, что в Донецке "комендантский полк" террористической ДНР провел облаву на "военнослужащих", которые нарушают правила общественного порядка, были задержаны несколько боевиков.