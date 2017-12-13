"Стиль Пшонки". В сети показали записанный на тестя особняк Луценко: фото

Сотрудники организации "Центр противодействия коррупции" обнародовали фотоснимки дома, принадлежащего семье главы Генпрокуратуры Украины Юрия Луценко.

"3,2 км или 7 минут на авто. Это расстояние между имениями Пшонки и Луценко. Но дома генпрокуроров близки не только территориально, но и стилистически", - написали они в соцсети Facebook.

По данным ЦПК, особняк имеет площадь в 859 "квадратов", расположен в коттеджном городке, охраняется, а неподалеку расположены озеро и лес.

"Трудно сказать, удалось ли Луценко переплюнуть фирменный "пшонка-стайл" (вряд ли), однако внешне все очень похоже. Площадь дома Луценко (859 квадратов) даже превышает в несколько раз домик Пшонки (320 квадратов)", - говорится в сообщении

Также известно, что официально особняк генпрокурора зарегистрирован на 76-летнего отца супруги генпрокурора, нардепа Ирины Луценко, который всю свою трудовую биографию посвятил работе на автобазе в Дубно.

Напомним, ранее участники "Автомайдана" устроили под домом Луценко акцию "Клетчатое одеяло для генпрокурора".