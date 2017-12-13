Кравчук рассказал о своем отношении к Бандере и Шухевичу

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT рассказал о своем отношении к украинским историческим деятелям Степану Бандере и Роману Шухевичу.

По его мнению, Бандера и Шухевич были борцами за независимость. При этом в интервью RT Кравчук отметил, что о формах и методах их борьбы можно спорить.

"Я хочу сказать, чтобы все поняли. Более закрытой страны по всем направлениям — политическим, историческим, идеологическим, — чем был Советский Союз, фактически я не встречал. Потому многое из того, что мы передавали людям, детям в школах, в институтах, оно оказалось фальсифицированным. Как оказалась сфальсифицированной история голодомора. О том, что эти герои — преступники, я бы так категорически вопрос не ставил. Я могу оценивать критически и Шухевича, и любого человека, жившего в то время в Украине, и Степана Бандеру", - сказал Кравчук.

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По его словам, действия Бандеры и Шухевича не всегда соответствовали нормам демократии и международного права во время войны.

"Но чтобы отнимать у них право называться людьми, которые боролись за независ1имую Украину, — я этого никогда на себя не возьму", — сказал Кравчук.