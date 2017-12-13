Стала известна причина задержки экстрадиции судьи-беглеца Чауса

Появилась информация о том, почему "затормозил" процесс выдачу беглого бывшего сотрудника украинского правосудия.
Процедура выдачи (экстрадиции) беглого судьи Днепровского районного суда столицы Украины Николая Чауса из Молдовы была отложена.
Об этом сообщает портал Insider со ссылкой на собственные источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
По их информации, Чаус успел оформить и подать апелляционную жалобу на решение президента Молдовы Игоря Додона, которым ему было отказано в предоставлении убежища.
"И теперь вопрос экстрадиции будет рассмотрен только после рассмотрения апелляции", –заявили в САП.
В августе 2016 детективы НАБУ разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса на взятке в размере $ 150 000, часть которой он хранил в стеклянной банке у себя в огороде дома.
В сентябре того же года парламент дал согласие на задержание и арест судьи, но он уже покинул пределы Украины. В марте нынешнего года он был задержан молдавскими правоохранителями.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Чауса уволили с поста судьи за прогулы.