Стала известна причина задержки экстрадиции судьи-беглеца Чауса

Процедура выдачи (экстрадиции) беглого судьи Днепровского районного суда столицы Украины Николая Чауса из Молдовы была отложена.

Об этом сообщает портал Insider со ссылкой на собственные источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По их информации, Чаус успел оформить и подать апелляционную жалобу на решение президента Молдовы Игоря Додона, которым ему было отказано в предоставлении убежища.

"И теперь вопрос экстрадиции будет рассмотрен только после рассмотрения апелляции", –заявили в САП.

В августе 2016 детективы НАБУ разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса на взятке в размере $ 150 000, часть которой он хранил в стеклянной банке у себя в огороде дома.

В сентябре того же года парламент дал согласие на задержание и арест судьи, но он уже покинул пределы Украины. В марте нынешнего года он был задержан молдавскими правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Чауса уволили с поста судьи за прогулы.