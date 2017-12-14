"Поднять Одессу". Саакашвили рассказал о своей мечте

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что мечтает стать мэром Одессы.

Политик не хочет быть президентом Украины, рассказал он в эфире "24 канала".

"Знаете, честно о чем я мечтаю? Я хочу поехать и стать мэром Одессы. Я не шучу, реально", — утверждает экс-чиновник.

По его словам, он очень хочет "поднять" областной центр. "Но Одессу можно поднять, только если поменяются все правила игры", — добавил бывший грузинский лидер.

Напомним, 8 декабря в Киеве правоохранители снова задержали Михеила Саакашвили, его доставили в следственный изолятор Службы безопасности Украины. После задержания он объявил бессрочную голодовку. Уже 11 декабря Печерский райсуд столицы отпустил политика без назначения меры пресечения. Позже его вызвали на допрос на 18 число в качестве подозреваемого в уголовном производстве по признакам совершения ряда преступлений.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что экс-чиновника подозревают в покушении на преступление (ч. 1 ст. 15), совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 2 ст. 28), содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256) Уголовного кодекса.