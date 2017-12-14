В США призвали Россию не обстреливать украинские города и согласиться ввести миротворцев на Донбасс

Соединенные Штаты Америки призвали Россию прекратить обстрелы населенных пунктов на востоке Украины и согласиться на развертывание в Донецкой и Луганской областях дееспособной миротворческой миссии.

Об этом сказала пресс-секретарь Государственного департамента Хезер Науэрт, говорится в сообщении на сайте ведомства, пишет УНИАН.

По ее словам, на востоке Украины продолжаются атаки на объекты гражданской инфраструктуры. "Ситуация в Украине, к сожалению, совершенно не улучшается, и мы снова говорим об этом".

"США глубоко обеспокоены в связи с обострением насилия и ухудшением гуманитарной ситуации на востоке Украины. Еще в ноябре мы выражали беспокойство по поводу обстрелов в непосредственной близости с жизненно важной Донецкой фильтровальной станцией, которая по-прежнему находится под угрозой. И теперь неподалеку от коксохимического завода (в Авдеевке — ред.) также происходят обстрелы со стороны управляемых Россией сил", — заявила Науэрт.

Американский политик также отметила, что фильтровальная станция и коксохимический завод помогают в снабжении питьевой воды, электричества и центрального отопления около 345 тысячам человек. Науэрт назвала абсолютно аморальными действия, создающие угрозу поставкам воды и отоплению жилья в разгар зимы.

"Управляемые Россией силы должны немедленно отойти от их новых позиций вокруг фильтровальной станции. Мы вновь призываем Россию прекратить артиллерийские и ракетные атаки на украинские гражданские районы и соблюдать режим прекращения огня, как это предусмотрено в Минских соглашениях", — подчеркнула Науэрт.

Также она сказала, что сейчас гуманитарная ситуация на востоке Украины является наихудшей за последние три года и продолжает ухудшаться.

"Более одного миллиона человек на Донбассе испытывают недостаток пищевых продуктов, а количество жертв среди гражданского населения за последний год является существенно высоким. Мы призываем Россию принять незамедлительные меры по решению гуманитарного кризиса путем отвода её сил и согласиться на дееспособную миротворческую миссию ООН. Мы также призываем украинцев принять больше мер для облегчения страданий и защитить гражданское население и критическую инфраструктуру", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента.

"Соединенные Штаты остаются преданными обеспечению длительного мира на востоке Украины с помощью полного воплощения положений Минских соглашений. Однако, как сказал в Вене государственный секретарь (Рекс Тиллерсон) на прошлой неделе: "Мы должны быть четкими относительно источника насилия. Россия вооружает, готовит, возглавляет и воюет на стороне антиправительственных сил".

Решение прекратить насилие на востоке Украины и обеспечить лучшие отношения с США и международным сообществом полностью зависят от России", — подчеркнула Науэрт.

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер сделал важное заявление по миротворцам на Донбассе.

Также отметим, что в сентябре президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу. Перед этим президент РФ Владимир Путин выразил согласие на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантии безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.