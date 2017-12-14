В США призвали Россию не обстреливать украинские города и согласиться ввести миротворцев на Донбасс

14 декабря 2017, 14:16

В Госдепе отметили, что сейчас гуманитарная ситуация на Донбассе является наихудшей за последние три года и продолжает ухудшаться.

Соединенные Штаты Америки призвали Россию прекратить обстрелы населенных пунктов на востоке Украины и согласиться на развертывание в Донецкой и Луганской областях дееспособной миротворческой миссии.

 

Об этом сказала пресс-секретарь Государственного департамента Хезер Науэрт, говорится в сообщении на сайте ведомства, пишет УНИАН.

По ее словам, на востоке Украины продолжаются атаки на объекты гражданской инфраструктуры. "Ситуация в Украине, к сожалению, совершенно не улучшается, и мы снова говорим об этом".

"США глубоко обеспокоены в связи с обострением насилия и ухудшением гуманитарной ситуации на востоке Украины. Еще в ноябре мы выражали беспокойство по поводу обстрелов в непосредственной близости с жизненно важной Донецкой фильтровальной станцией, которая по-прежнему находится под угрозой. И теперь неподалеку от коксохимического завода (в Авдеевке — ред.) также происходят обстрелы со стороны управляемых Россией сил", — заявила Науэрт.

Американский политик также отметила, что фильтровальная станция и коксохимический завод помогают в снабжении питьевой воды, электричества и центрального отопления около 345 тысячам человек. Науэрт назвала абсолютно аморальными действия, создающие угрозу поставкам воды и отоплению жилья в разгар зимы.

"Управляемые Россией силы должны немедленно отойти от их новых позиций вокруг фильтровальной станции. Мы вновь призываем Россию прекратить артиллерийские и ракетные атаки на украинские гражданские районы и соблюдать режим прекращения огня, как это предусмотрено в Минских соглашениях", — подчеркнула Науэрт.

Также она сказала, что сейчас гуманитарная ситуация на востоке Украины является наихудшей за последние три года и продолжает ухудшаться.

"Более одного миллиона человек на Донбассе испытывают недостаток пищевых продуктов, а количество жертв среди гражданского населения за последний год является существенно высоким. Мы призываем Россию принять незамедлительные меры по решению гуманитарного кризиса путем отвода её сил и согласиться на дееспособную миротворческую миссию ООН. Мы также призываем украинцев принять больше мер для облегчения страданий и защитить гражданское население и критическую инфраструктуру", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента.

"Соединенные Штаты остаются преданными обеспечению длительного мира на востоке Украины с помощью полного воплощения положений Минских соглашений. Однако, как сказал в Вене государственный секретарь (Рекс Тиллерсон) на прошлой неделе: "Мы должны быть четкими относительно источника насилия. Россия вооружает, готовит, возглавляет и воюет на стороне антиправительственных сил".

Решение прекратить насилие на востоке Украины и обеспечить лучшие отношения с США и международным сообществом полностью зависят от России", — подчеркнула Науэрт.

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер сделал важное заявление по миротворцам на Донбассе.

Также отметим, что в сентябре президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу. Перед этим президент РФ Владимир Путин выразил согласие на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантии безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Россия США миротворцы ООН Науэрт
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло глязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять