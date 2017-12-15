Уничтожение России. Тука назвал условие для возврата Крыма Украине

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что захваченный Крым вернется в Украину после уничтожения России как единого государства.

Чиновник считает, что с его стороны было бы безответственно называть какие-то сроки возвращения полуострова и прекращения войны на Донбассе, рассказал он на чате в "Главреде".

"Думаю, Крым вернется в Украину после того, как РФ будет уничтожена как единое государственное образование", — отметил собеседник.

Ранее Георгий Тука говорил, что попытка восстановить старый Донбасс будет преступлением по отношении к Украине, наша страна туда уже не вернется. Ознакомиться с другими его мнениями можно здесь.