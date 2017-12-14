Саакашвили прокомментировал выпад Путина в его сторону

По мнению политика, тезисы президента РФ и Банковой совпадают
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина.
Напомним, последний на ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 14 декабря, заявил, что деятельность грузинского оппозиционера является плевком в лицо украинскому и грузинскому народам.
"Ну не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой?", - спросил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.
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