Суд снял с Розенблата запрет на поездки в пределах Украины

Соломенский районный суд столицы Украины поменял меру пресечения для подозреваемого в коррупции нардепа Борислава Розенблата.

В частности депутату разрешили свободно передвигаться по стране, но не разрешили снять электронный браслет.

Такую информацию в четверг, 14 декабря, распространило издание "Украинская правда".

Согласно обнародованным данным, во время рассмотрения ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения Розенблату, судьи удовлетворили ходатайство защиты нардепа Борислава Розенблата об изменении меры пресечения.

Теперь с народного избранника снято обязательство не отлучаться из Киева и Житомира без разрешения следователя, прокуратуры или суда.

По словам адвоката Розенблата Алексея Шевчука, суд отказал в ходатайства отменить нардепу ношение электронного браслета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Розенблат с драгоценностями был задержан при попытке покинуть пределы Украины.